«Metrópolis» será protagonista de un nuevo encuentro del taller de cine y literatura



La Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a participar de un nuevo encuentro del Taller Cultural Municipal de Cine y Literatura, que tendrá lugar el jueves 29 de octubre a las 17:30 horas en la Biblioteca Pedagógica, ubicada en Mitre 1046. En esta oportunidad, el debate estará centrado en Metrópolis, la película de Fritz Lang que, a casi un siglo de su realización, continúa siendo una referencia del cine de culto.

Estrenada en 1927, la obra fue concebida en estrecha relación con la novela de Thea von Harbou, quien también escribió el guion cinematográfico. La colaboración entre ambos, tanto artística como personal, marcó una etapa fundamental del cine expresionista alemán. Mientras Von Harbou aportó la historia y su desarrollo narrativo, Lang construyó una propuesta visual innovadora, con una estética arquitectónica y futurista que convirtió a la película en una obra singular.

La historia transcurre en una ciudad futurista dividida entre las clases privilegiadas, que viven en la superficie y los trabajadores que habitan en el subsuelo y sostienen el funcionamiento de la urbe. En ese escenario de profundas desigualdades, el conflicto social comienza a crecer y encuentra en María una figura de liderazgo. Freder, hijo del gobernante Joh Fredersen, se acerca al mundo de los obreros y busca tender un puente entre ambos sectores, en una trama que combina tensiones sociales, tecnología, poder y amor.

A lo largo del tiempo, «Metrópolis» atravesó distintas versiones y restauraciones. Su imaginario visual y los temas que propone la mantienen entre las obras más reconocidas del cine de culto, junto a clásicos como «El acorazado Potemkin» y «Nosferatu».

El encuentro propone recuperar esta película desde el análisis cinematográfico y literario, explorar su contexto de producción y debatir sobre los sentidos que construye alrededor del trabajo, las diferencias sociales y el vínculo entre quienes dirigen una sociedad y quienes la sostienen.