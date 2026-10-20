Llega a Comodoro Rivadavia un «Mar de oportunidades»

Comodoro Rivadavia será sede de la 12.ª edición de Expo Turismo, uno de los principales encuentros del sector en la Patagonia. Bajo el lema «Mar de Oportunidades», la propuesta se desarrollará del 6 al 8 de noviembre en el Predio Ferial, con una agenda orientada a impulsar el desarrollo turístico regional, generar oportunidades comerciales y poner en valor la diversidad de experiencias que ofrece la Patagonia.

La apertura tendrá lugar el viernes 6 de noviembre con la Cumbre Patagónica, una jornada destinada al intercambio comercial y las rondas de negocios, que contará con la participación de más de 15 operadores mayoristas. El objetivo será fortalecer los vínculos entre destinos y actores de la industria, promoviendo nuevas oportunidades de comercialización y cooperación.

Durante el sábado 7 y el domingo 8, la Expo abrirá sus puertas al público con entrada libre y gratuita. La programación incluirá stands institucionales, destinos turísticos, prestadores y emprendedores de distintos puntos de la región, además de una agenda de más de 30 charlas y presentaciones vinculadas con proyectos, experiencias e iniciativas del sector.

La edición 2026 contará con la participación de localidades de Chubut, Santa Cruz, Río Negro y La Pampa, junto con representantes de las regiones chilenas de Aysén y Los Lagos. Esta presencia binacional refuerza el carácter integrador del encuentro y su apuesta por consolidar circuitos, intercambios y propuestas turísticas que trascienden las fronteras provinciales y nacionales.

Una experiencia para descubrir la Patagonia.

Además de los espacios profesionales e institucionales, Expo Turismo ofrecerá una propuesta recreativa y gastronómica para visitantes y residentes. Entre las actividades previstas se encuentran el Paseo de Compras con identidad patagónica, el espacio Comodoro Invita, el Patio del Festín, el Bar del Golfo y el tradicional patio de fuegos, junto con una feria de food trucks y espectáculos de música en vivo.

La programación se completará con espacios de streaming, proyecciones en microcine y la tienda Comodoro Alma, que tendrá una finalidad solidaria. La diversidad de propuestas busca acercar al público a los atractivos, sabores, productos y experiencias que distinguen a los destinos de la región.

Con una nueva edición, Expo Turismo se proyecta como un espacio de encuentro para el sector público y privado, que busca fortalecer la actividad turística, promover la articulación regional y posicionar a la Patagonia como un destino diverso, con identidad propia y nuevas oportunidades de desarrollo.