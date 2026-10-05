Las ventas minoristas cayeron 1,2% mensual en septiembre



Las ventas minoristas de las Pymes crecieron 0,3% interanual pero bajaron 1,2% mensual en septiembre, acumulando una caída del 2,1% en lo que va del año, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato marca el segundo avance del año, que se suma al de junio (0,9%), cuando se cortó con más de un año de contracción, ya que la última medición interanual positiva fue en abril del 2025 (+3,7%), que luego fue sucedida por 13 meses seguidos de retroceso.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes, arrojó que los comercios registraron una baja en el consumo del 1,2% en el noveno mes del año respecto de agosto.

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron: “El comportamiento comercial durante septiembre estuvo marcado por la convivencia entre una recuperación interanual marginal y la persistencia de una demanda fragmentada, orientada esencialmente a compras cotidianas y de bajo valor”.

Asimismo, explicaron que “el freno intermensual de septiembre frente a agosto respondió a la finalización de los picos de ventas festivos y escolares del octavo mes del año, junto con la pérdida de dinamismo en los ingresos disponibles de los hogares y los límites en el endeudamiento con tarjetas”.

En este marco, la entidad señaló: “Si bien el cambio de estación impulsó consultas y operaciones específicas vinculadas a la primavera, las familias mantuvieron una marcada cautela presupuestaria, concentrando sus desembolsos en reposiciones necesarias y postergando consumos de mayor envergadura”.

Al analizar el balance cualitativo sobre la evolución interanual de los comercios, el 50,2% de los dueños consultados por CAME indicó que su nivel de actividad se mantuvo en relación con el mismo período del año previo.

En paralelo, la proporción de respuestas que reportó un empeoramiento en las condiciones de su negocio descendió al 44,3%, reflejando una baja de 2,2 puntos porcentuales frente a agosto, mientras que la fracción de pymes que tuvo una mejora en su desempeño operativo representó únicamente el 5,6% del total de unidades relevadas durante el período.

En relación con la expectativa futura, el informe reflejó que “el 44,1% de los consultados anticipa que el desempeño de su firma permanecerá constante”, mientras que “el 41,8% proyectó un panorama futuro más favorable” y “el 14,1% restante prevé un empeoramiento”.

Asimismo, en lo concerniente a realizar inversiones, indicó que «el 55,7% consideró que no es una etapa propicia”, en tanto que un 31% no fijó postura al respecto y un 13,4% “avaló la concreción de nuevos desembolsos de capital”.

Por otro lado, detalló: “Durante septiembre se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 19,4% y una suba intermensual del 8,7%”.

El relevamiento por rubros presentó cinco rubros con desempeño positivo. La suba más pronunciada correspondió a Textil e indumentaria (+5%), seguida por Calzado y marroquinería (+3,5%) y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+3,3%).

En contraste, dos sectores registraron caídas en la comparación con el mismo mes del año anterior, encabezados por Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-3,4%); y Alimentos y bebidas (-3,1%).

El rendimiento de cada rubro