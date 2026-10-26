Ladrones detenidos dentro de una casa en Puerto Madryn

Dos hombres fueron detenidos en Puerto Madryn cuando se llevaban un lavamanos y su pie de soporte de una casa de calle España al 200. Minutos después, la Policía encontró a un tercero dentro del inmueble, con la puerta trabada desde adentro, y también lo arrestó.

Los dos primeros fueron sorprendidos mientras sacaban de la vivienda la bacha y su base. Para entrar, habrían dañado una malla metálica, un dato que se desprendió de la reconstrucción inicial del hecho y que quedó sujeto a las constancias de la investigación.

Poco después, la denunciante y personal policial intentaron ingresar a la casa para revisar el estado del lugar y comprobar qué más había ocurrido. La puerta no cedió. Estaba trabada desde adentro, un detalle que anticipó que había alguien más en el interior.

Al abrirla, encontraron a otro hombre. Quedó detenido en el acto por presunta violación de domicilio, una figura distinta de la que se aplicó a los dos primeros, a quienes se les atribuyó el robo.

Así, en un mismo procedimiento, tres hombres terminaron detenidos en la misma vivienda y por el mismo episodio, aunque con imputaciones diferentes según el rol que se les adjudicó en cada etapa del hecho.