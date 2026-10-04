La FECh rechaza adicional por zona superior al 20%



La Federación Empresaria del Chubut (FECh) recomendó a los comercios no suscribir acuerdos ni reconocer diferencias salariales sin asesoramiento previo. La advertencia surge ante posibles intimaciones o inspecciones que reclamen un adicional por zona desfavorable superior al 20% establecido por el convenio colectivo.

Por esta situación, la entidad empresaria realizó una presentación formal ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia. La FECh tomó conocimiento de actuaciones en las que se estaría requiriendo a determinados comercios el pago de un adicional por encima de lo fijado en el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo N.º 130/75.

El planteo de la Federación sostiene que una modificación de ese alcance no puede establecerse mediante interpretaciones administrativas o acuerdos sin la intervención de las representaciones legitimadas. En ese marco, la FECh consultó con las entidades empresarias nacionales que negocian el convenio y aclaró que nunca prestó conformidad para incrementar dicho adicional.

La entidad también se refirió a los antecedentes y acuerdos celebrados en el ámbito provincial durante 2007 y 2008. Según explicó la Federación, aquellas actuaciones contemplaron sumas transitorias, de carácter fijo y no remunerativo, y no deben interpretarse como una aceptación de una modificación permanente del porcentaje.

Además, la FECh señaló que los eventuales acuerdos particulares celebrados por determinados empleadores no modifican con carácter general las condiciones del convenio. Tampoco resultan automáticamente extensibles al resto de los comercios de la provincia.

El Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 es un instrumento de alcance nacional. Sus negociaciones paritarias se desarrollan con la participación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).