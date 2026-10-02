Inauguró el 8° Salón Provincial de Artesanías Currumil

Quedó inaugurado el 8° Salón Provincial de Artesanías “Celestina Currumil”, la apertura se realizó en el Centro Cultural Provincial (CCP) de Rawson con una importante presencia de público, artesanos y familiares provenientes de diferentes localidades chubutenses.

Durante el acto también se dieron a conocer los ganadores y las menciones especiales definidas por el Jurado, luego del proceso de evaluación de las piezas presentadas en esta nueva edición.

La historia

El Salón tuvo su primera edición en 2003 y se desarrolló regularmente hasta 2017. Su recuperación permitió volver a generar un espacio provincial de reconocimiento a los oficios artesanales y a producciones que reflejan la identidad, los saberes y la diversidad cultural de Chubut.

La directora general de Artes y Promoción Cultural, Valeria Pugh, destacó la importancia de volver a poner en marcha el certamen y señaló que “hace nueve años que este Salón no se hacía”, remarcando la decisión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres de recuperar este tipo de espacios.

“Estamos muy agradecidos porque está la importancia de volver a activar estos espacios, de darle valor a nuestra gente, a nuestros artesanos y de volver a poner en valor la identidad chubutense”, expresó.

Asimismo, Pugh destacó la participación alcanzada por la convocatoria y las distintas procedencias de los artesanos, con representantes de localidades como Gualjaina, Esquel, Gaiman, Rawson y Trelew, entre otros puntos de la provincia.

Finalmente, fueron 50 las piezas seleccionadas para integrar la exposición, que reúne una amplia variedad de producciones y técnicas vinculadas al arte textil, telar, cerámica, orfebrería, cuero, fieltro y otros oficios artesanales.



Un reconocimiento a Celestina Currumil

El Salón lleva el nombre de Doña Celestina Currumil como reconocimiento a una destacada artesana tejedora mapuche y valorable capacitadora, defensora y promotora de su cultura. Su trabajo estuvo profundamente ligado a la transmisión de saberes y a la identidad cultural de la provincia.

Pugh recordó que Currumil fue “una gran artesana” que, a través de sus tejidos, contribuyó a mostrar, defender y recuperar la identidad chubutense.

En su homenaje, desde la primera edición realizada en 2003, el certamen lleva su nombre y mantiene como uno de sus principales objetivos reconocer el valor cultural de las producciones artesanales realizadas en Chubut.

Los ganadores de la edición 2026

Durante la ceremonia de inauguración se entregaron los premios establecidos para esta octava edición y las menciones especiales determinadas por el Jurado.

El Primer Premio Adquisición, de $ 3.000.000, fue otorgado por unanimidad a Fernando Gabriel López, de Gaiman, por su obra “El Viento Mueve Las Raíces”, del rubro Cerámica. El Jurado reconoció la estética del conjunto presentado, la amplia destreza en el manejo del oficio cerámico, el diálogo con el territorio y su materialidad, las técnicas de horneado y el respeto al ambiente.

El Segundo Premio Adquisición, de $ 2.000.000, correspondió a Silvia Norma Pérez, de Esquel, por “Abrigando Esperanza”, del rubro Textil. El Jurado resaltó el amplio dominio del oficio, el delicado diseño, su resolución funcional y el elevado valor estético de la pieza.

En tanto, el Tercer Premio Adquisición, de $ 1.000.000, fue para Rodrigo Rocha, de Gualjaina, por “Cuenta Ganado”, del rubro Cuero. En este caso, se destacó el dominio técnico y la búsqueda en el diseño, con una armónica combinación de trenzados.

Asimismo, el Premio Especial al Diseño e Innovación, de $ 500.000, fue otorgado a Cecilia Gauna, de Esquel, por la pieza textil “Plegaria a La Nieve”. El Jurado destacó su funcionalidad, la integración de las técnicas empleadas, el diseño armónico y el diálogo entre lo contemporáneo y lo tradicional.

Por su parte, el Premio Especial a la Artesanía Tradicional, también de $ 500.000, correspondió a María Lucía D’Orazio, de Esquel, por “Abrigando Sueños”, del rubro Textil. La distinción reconoció la carga simbólica y la idoneidad técnica plasmadas en una pieza textil culturalmente reconocida.

En cuanto a las menciones, la Primera Mención fue para Hilda Llaufulen, de Trelew, por “Trariwe”, del rubro Textil, destacándose la destreza en el oficio, el diseño y la habilidad en el hilado.

La Segunda Mención correspondió a Irma Isabel Nahuelan, de Esquel, por “Chaleco”, del rubro Textil. El Jurado valoró la armonía y la síntesis en el diseño, evidenciadas en el uso de la materia prima y la morfología de la prenda.

Además, se otorgó una Mención del Jurado a Atilano San Martín, de Rawson, por la pieza textil “Margarita En Dulce Espera”, en reconocimiento al dominio del oficio y de las técnicas empleadas.

Los tres principales reconocimientos tienen carácter de Premio Adquisición, por lo que las obras distinguidas pasarán a formar parte del Patrimonio Cultural de la Provincia del Chubut.

Estas piezas podrán posteriormente integrar distintas exposiciones y propuestas impulsadas desde la Subsecretaría de Cultura, permitiendo que continúen circulando y mostrando la calidad y diversidad de la producción artesanal chubutense.

Previamente a la entrega de premios, se realizó además un reconocimiento especial a Susana Bustos, ex jefa del Departamento de Artesanías, actualmente jubilada, quien en 2003 llevó adelante la primera edición del Salón Provincial de Artesanías. Durante el acto recibió un presente institucional y un certificado en reconocimiento a su aporte pionero y a su compromiso con la preservación y promoción de la cultura artesanal de Chubut.

El Jurado de selección estuvo integrado por Fernando Iphar, ebanista de Corcovado; Ester Milia, artesana de Trelew; Manuel Langbehn, ceramista de El Bolsón; María Maza, directora del Mercado Artesanal dependiente de la Secretaría de Cultura de La Rioja; y, como invitada especial de la Subsecretaría de Cultura del Chubut, artesana tradicional Ermelinda Painequeo.

La muestra podrá visitarse hasta el 4 de noviembre

Las 50 piezas seleccionadas permanecerán expuestas en el Centro Cultural Provincial de Rawson hasta el próximo 4 de noviembre, permitiendo que vecinos, turistas y visitantes puedan conocer una muestra representativa de la diversidad artesanal existente en Chubut.

La exposición ofrece trabajos textiles, en cuero, fieltro, cerámica, alfarería, orfebrería y otras disciplinas, realizados por artesanos provenientes de diferentes puntos del territorio provincial.

De esta manera, la recuperación del Salón Provincial de Artesanías “Celestina Currumil” vuelve a brindar un espacio de encuentro, reconocimiento y difusión para los artesanos chubutenses, poniendo nuevamente en valor sus oficios, técnicas, saberes y producciones.