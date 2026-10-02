Esquel presentó su proyecto de una red de microestaciones meteorológicas en la FIT 2026

Durante la última edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT 2026), la Municipalidad de Esquel presentó en un innovador proyecto tecnológico y ambiental que contempla la creación de una red nacional de microestaciones meteorológicas educativas y de prevención. La iniciativa apunta a instalar pequeñas unidades capaces de registrar variables ambientales y transmitir los datos a servidores propios de libre acceso.

El proyecto utiliza tecnología accesible y sustentable mediante la fabricación digital, ya que los gabinetes y componentes pueden producirse con impresión 3D a partir de plástico PET reciclado, promoviendo la economía circular. Por otra parte, cada institución o municipio puede adaptar la estación incorporando sensores de temperatura, humedad, viento, precipitación, radiación ultravioleta y dióxido de carbono.

Herramienta educativa

La información recopilada sirve como un recurso interdisciplinario para escuelas de todo el país; los estudiantes pueden trabajar con datos reales en materias como Matemática, Física, Geografía, robótica e Inteligencia Artificial.

Además, los sensores de calidad del aire y riesgo de incendios aportan datos valiosos para fortalecer la prevención y enriquecer la oferta turística regional:

– Sustentabilidad y reciclaje: Fabricación mediante impresión 3D con PET reciclado.

– Aplicación en el aula: Aprendizaje práctico con Internet de las Cosas y análisis de datos.

– Prevención territorial: Monitoreo de variables clave para la prevención de incendios forestales.

Esquel como sede del Observatorio Nacional del Clima

En el marco de la presentación en Buenos Aires, Esquel fue designada sede del Observatorio Nacional del Clima sobre la Ruta 40. La propuesta busca articular una red federal con la participación directa de municipios e instituciones educativas.

La plataforma ya se encuentra disponible para consulta pública en el sitio oficial observatorio.esquel.ar. De esta forma, Esquel lidera una política pública que integra innovación científica, cuidado del medio ambiente y desarrollo turístico en la Patagonia.