Aerolíneas Argentinas suma dos vuelos semanales a Trelew

Aerolíneas Argentinas confirmó que incorporará dos nuevas frecuencias semanales a Trelew desde el 1 de noviembre. De esta manera, el aeropuerto local alcanzará las 20 operaciones semanales para recibir a los visitantes durante la temporada alta.

El anuncio formal surgió tras las gestiones entabladas en la Feria Internacional de Turismo entre autoridades provinciales, la comitiva municipal y directivos aerocomerciales. Las nuevas frecuencias operarán principalmente en la franja del mediodía, horario que responde a un reclamo histórico de los usuarios y del sector turístico de la zona.

Fortalecimiento del Corredor Patagónico

De esta manera, el plan operativo contempla vincular de forma directa a la comarca con los principales polos turísticos del sur argentino. Además, la previsión comercial busca captar el flujo de pasajeros internacionales durante el período estival.

En este aspecto, los servicios confirmados para el Corredor Patagónico comprenden la conexión directa con Ushuaia, operativa desde noviembre hasta marzo inclusive para sostener el circuito del fin del mundo; y la ruta temporal con El Calafate, con vuelos directos estipulados para operar durante dos o tres meses de alta demanda.