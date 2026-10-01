Ahora son 13



Milei reunió a los 13 gobernadores argentinos que lo acompañaron a París. El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro reservado con los 13 gobernadores que participan del Argentina Week en París para promocionar la Argentina en el mercado europeo y atraer inversiones. Durante el encuentro, el jefe de Estado hizo referencia a la situación económica y repasó las principales variables e indicadores, en un clima de camaradería y cercanía con los mandatarios provinciales.

Participaron del encuentro Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

En tanto, Milei agradeció la presencia de los gobernadores y expresó que su Gobierno tiene una verdadera mirada federal, destacando los desarrollos de sectores estratégicos como la energía, la minería y los agronegocios, entre otros, que tienen su principal desarrollo en el interior del país.

Milei estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).