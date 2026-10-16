Inauguraron la segunda Cumbre Federal de Logística del CFI

Gobernadores de cuatro provincias y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) inauguraron hoy la segunda edición de la Cumbre Federal de Logística, bajo el lema “Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal”.

En la apertura oficial estuvieron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Córdoba, Martín Llaryora; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Santiago del Estero, Elías Suárez y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

El encuentro se realiza en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires y forma parte de la Estrategia Federal Logística que el CFI y las provincias impulsan desde hace cinco años.

Durante el panel inicial, los mandatarios y el titular del organismo plantearon los principales desafíos en materia de infraestructura y conectividad, con eje en el trabajo conjunto entre el sector público y las empresas de la producción y el transporte.

“Es una excelente noticia para el país que un tema como el logístico, columna vertebral del desarrollo productivo de la Argentina, despierte tanto interés”, señaló Lamothe en la apertura de la jornada.

El funcionario recordó que hace cinco años los gobernadores encomendaron al CFI el diseño de la Estrategia Federal Logística “para analizar todas las modalidades de transporte atendiendo a las cadenas productivas, la heterogeneidad territorial y la voz de las provincias”.

Kicillof sostuvo que “se está reconfigurando el mundo en materia productiva y logística” y destacó la necesidad de una “perspectiva nacional de planificación” que incluya al Estado y al sector privado.

Llaryora afirmó que “toda la potencialidad del país depende de las provincias” y remarcó que “no hay desarrollo sin infraestructura”, mientras que Frigerio señaló que la logística portuaria y la Hidrovía Paraná-Paraguay son determinantes para Entre Ríos.

Suárez, por su parte, indicó que mejorar la infraestructura y la competitividad resulta central para llegar más rápido a los puertos y centros de consumo, y planteó la necesidad de generar trabajo a partir de la industrialización y el agregado de valor en origen.

La cumbre convoca a autoridades nacionales y provinciales, CEOs, líderes empresariales, especialistas y referentes de sectores productivos y logísticos, con el objetivo de analizar el impacto de la logística en minería, hidrocarburos, agroindustria e industria manufacturera.

La jornada continuará con paneles sectoriales e intersectoriales en los que participarán los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Jujuy, Carlos Sadir; de Río Negro, Alberto Weretilneck; y de San Juan, Marcelo Orrego, junto a directivos de empresas como YPF, Pan American Energy, Tecpetrol, Mercado Libre, DHL, Andreani, FedEx, Aeropuertos Argentina 2000, Louis Dreyfus Company, Rio Tinto, Glencore, Holcim y Techint.

Fuente: Agencia NA