En Puerto Madryn se realizará la primera Expo Solidaria

En Puerto Madryn se presentó la primera edición de la Expo Solidaria, una propuesta que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad y que tiene como objetivo visibilizar los proyectos de aprendizaje y servicio solidario que desarrollan estudiantes de distintas instituciones educativas, destacando su compromiso y participación en iniciativas con impacto en la comunidad.

De la conferencia de prensa participaron integrantes del Ejecutivo Municipal, entre ellos el secretario de Educación, Cultura y Deportes, Diego González, y el secretario del Departamento Comunitario, Roberto Neme, junto a Vilma Di Russo, directora municipal de Protección Integral de la Discapacidad y Agustina Quinteros, docente vinculada al espacio de Proyecto Solidario.

La actividad se realizará el 16 de octubre, de 9 a 12 y de 14 a 17 horas, en la Escuela Nº 84, en el marco del Día Nacional del Estudiante Solidario, que se conmemora cada 8 de octubre. Durante la jornada, las instituciones participantes dispondrán de stands y espacios de exposición para compartir sus experiencias y dar a conocer las iniciativas que llevan adelante.

Objetivos

La propuesta busca generar un espacio de encuentro entre estudiantes, docentes, familias y la comunidad, donde puedan conocerse proyectos que abordan distintas problemáticas y necesidades del entorno. Entre las experiencias que serán presentadas se encuentran iniciativas vinculadas con la accesibilidad, como el mapeo de rampas de la ciudad, y propuestas de alfabetización digital desarrolladas mediante el intercambio entre estudiantes de escuelas secundarias y personas que asisten a la Escuela Municipal de Jóvenes y Adultos.

Actualmente, ya se encuentran confirmados más de 30 proyectos, con participación de instituciones de Puerto Madryn, Gaiman y Comodoro Rivadavia, mientras continúan las gestiones para sumar nuevos establecimientos.

Durante la presentación, se destacó el protagonismo de los estudiantes y la importancia de contar con un espacio para compartir las acciones que desarrollan. Asimismo, se remarcó el rol de los jóvenes en las propuestas de aprendizaje y servicio solidario.

En paralelo, continúa desarrollándose una capacitación destinada a docentes, orientada a revisar las prácticas educativas desde una perspectiva de accesibilidad. El último encuentro presencial será el sábado 3 de octubre y cuenta con más de 20 docentes interesados.