EXPO SOLIDRIA - MADRYN

En Puerto Madryn se realizará la primera Expo Solidaria

En Puerto Madryn se presentó la primera edición de la Expo Solidaria, una propuesta que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad y que tiene como objetivo visibilizar los proyectos de aprendizaje y servicio solidario que desarrollan estudiantes de distintas instituciones educativas, destacando su compromiso y participación en iniciativas con impacto en la comunidad.
De la conferencia de prensa participaron integrantes del Ejecutivo Municipal, entre ellos el secretario de Educación, Cultura y Deportes, Diego González, y el secretario del Departamento Comunitario, Roberto Neme, junto a Vilma Di Russo, directora municipal de Protección Integral de la Discapacidad y Agustina Quinteros, docente vinculada al espacio de Proyecto Solidario.
La actividad se realizará el 16 de octubre, de 9 a 12 y de 14 a 17 horas, en la Escuela Nº 84, en el marco del Día Nacional del Estudiante Solidario, que se conmemora cada 8 de octubre. Durante la jornada, las instituciones participantes dispondrán de stands y espacios de exposición para compartir sus experiencias y dar a conocer las iniciativas que llevan adelante.

Objetivos

La propuesta busca generar un espacio de encuentro entre estudiantes, docentes, familias y la comunidad, donde puedan conocerse proyectos que abordan distintas problemáticas y necesidades del entorno. Entre las experiencias que serán presentadas se encuentran iniciativas vinculadas con la accesibilidad, como el mapeo de rampas de la ciudad, y propuestas de alfabetización digital desarrolladas mediante el intercambio entre estudiantes de escuelas secundarias y personas que asisten a la Escuela Municipal de Jóvenes y Adultos.
Actualmente, ya se encuentran confirmados más de 30 proyectos, con participación de instituciones de Puerto Madryn, Gaiman y Comodoro Rivadavia, mientras continúan las gestiones para sumar nuevos establecimientos.
Durante la presentación, se destacó el protagonismo de los estudiantes y la importancia de contar con un espacio para compartir las acciones que desarrollan. Asimismo, se remarcó el rol de los jóvenes en las propuestas de aprendizaje y servicio solidario.
En paralelo, continúa desarrollándose una capacitación destinada a docentes, orientada a revisar las prácticas educativas desde una perspectiva de accesibilidad. El último encuentro presencial será el sábado 3 de octubre y cuenta con más de 20 docentes interesados.

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