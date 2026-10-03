En Los Alerces, reabrieron el sendero Cinco Saltos hacia el mirador del arroyo Los Pumas

Las autoridades del Parque Nacional Los Alerces habilitaron nuevamente el histórico circuito turístico Cinco Saltos, marcando el inicio de la temporada de trekking en la cordillera chubutense. La propuesta permite conectar la riqueza botánica del área protegida con vistas panorámicas del Lago Futalaufquen y los saltos de agua del arroyo Los Pumas.

La caminata comienza en el sector de Puerto Limonao, compartiendo el inicio del recorrido con el Sendero Lago Krugger y cuenta con una distancia de 2,3 kilómetros de ida, presentando una dificultad media. Durante el primer tramo del trayecto se observan especies exóticas implantadas con fines ornamentales en 1947, para luego adentrarse progresivamente en el bosque nativo patagónico.

Vistas panorámicas y recomendaciones de seguridad

El recorrido pasa por un primer mirador natural con una perspectiva amplia del Lago Futalaufquen, finalizando en la plataforma de observación del arroyo Los Pumas, donde los caminantes pueden contemplar sus célebres saltos de agua.

Al respecto, los guardaparques emitieron una serie de recomendaciones para realizar un trekking responsable:

– Planificación previa: Consultar el pronóstico meteorológico y avisar a familiares o allegados sobre el itinerario previsto.

– Acompañamiento: Evitar realizar la caminata de forma solitaria por la montaña.

– Cuidado ambiental: Regresar con todos los residuos generados durante el paseo y mantener el principio de no dejar huellas en la naturaleza.