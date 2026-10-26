El petróleo lideró las exportaciones argentinas durante septiembre



La Argentina consolidó al petróleo crudo como su principal producto de exportación durante septiembre, ubicándolo por encima de los principales envíos agrícolas. De acuerdo con los datos del INDEC, las ventas externas de aceites crudos de petróleo sumaron 1.127 millones de dólares, lo que equivale al 11,2% del total exportado por el país en ese período.

El avance de las exportaciones coincidió con un nuevo récord en la extracción nacional, que alcanzó los 973.700 barriles diarios en septiembre, tras registrar un aumento interanual del 15,5%, según la Secretaría de Energía. Con esta cifra, la producción quedó a 26.300 barriles diarios de alcanzar el millón, meta sobre la cual el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, sostuvo que la Argentina puede superar dicho nivel de extracción y avanzar en el ranking mundial de exportadores de crudo —donde ocupa el puesto 16— si se concretan las inversiones previstas, entre ellas las vinculadas con Argentina GNL.

La formación Vaca Muerta representó el principal motor de esta expansión al producir 698.500 barriles diarios en septiembre, cifra que equivale al 71,7% del total nacional. Asimismo, la Cuenca Neuquina concentró el 78,3% de la extracción entre enero y septiembre con un promedio cercano a los 710.000 barriles diarios, mientras que la Cuenca del Golfo San Jorge aportó el 18,8% y las cuencas Cuyana y Austral explicaron en conjunto el 2,6%.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario detalló que la producción de crudo promedió 906.000 barriles diarios entre enero y septiembre de 2026, con un incremento del 16,3% respecto al mismo período del año anterior y un volumen acumulado de 39,3 millones de metros cúbicos, el nivel más alto desde 1999. Para el cierre de 2026, la entidad prevé que la Cuenca Neuquina alcance los 42,3 millones de metros cúbicos, al tiempo que en gas natural estiman una cifra anual de 52.300 millones de metros cúbicos, tras registrarse un promedio diario de 147,7 millones de metros cúbicos a septiembre, con un 67% proveniente de recursos no convencionales.

Fuente: Petroquímica