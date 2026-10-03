El Gallo Gutiérrez en Argentina Week



Alexis «Gallo» Gutiérrez dijo presente en el Argentina Week de París, donde la pesca y la actividad portuaria estuvieron en el centro de la escena. El dirigente sindical de la estiba no perdió la oportunidad de tomarse una fotografía con el presidente Javier Milei, quien encabezó el evento en la capital francesa.

Gutiérrez ha ganado protagonismo como dirigente sindical tras asumir al frente del SUPA Chubut, dada su participación en las negociaciones en torno al conflicto del sector pesquero en 2025, poniendo de relieve el rol de la estiba en la cadena de valor.