El Banco Central volvió a comprar divisas y las reservas crecieron

El Banco Central (BCRA) compró US$ 35 millones este viernes y las reservas alcanzaron los US$ 48.653 millones.

Tras iniciar octubre con la compra de US$ 93 millones, el Banco Central confirmó así el tirmo positivo en sus intervenciones en el mercado cambiario.

Así, en dos días adquirió 128 millones de dólares.

En el último día de septiembre, el Banco Central había efectuado la mayor compra de divisas en dos meses.

Pero ese mes cerró con el menor monto adquirido en lo que va de 2026.

El miércoles, la autoridad monetaria compró US$ 160 millones, el monto más elevado desde los US$ 345 millones del 24 de julio.

La cifra marcó una fuerte aceleración respecto de lo que venían siendo las intervenciones en septiembre, en torno a US$ 15 millones diarios.

Más allá del caso puntual de la jornada, la acumulación perdió velocidad en septiembre: la entidad adquirió US$ 473 millones, el menor volumen mensual de 2026.

En agosto había comprado US$ 768 millones; en julio, US$ 2.162 millones; en junio, US$ 1.418 millones; en mayo, US$ 2.596 millones; en abril, US$ 2.769 millones; en marzo, US$ 1.671 millones; en febrero, US$ 1.557 millones; y en enero, US$ 1.158 millones.

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario, en enero, el Banco Central acumuló compras por US$ 14.568 millones para sus reservas internacionales.

El resultado superó el objetivo anual de US$ 10.000 millones y alimentó la expectativa de que el total pueda aproximarse a US$ 20.000 millones.

La menor compra de divisas obedeció, de acuerdo con la versión oficial, a la dinámica del mercado de cambios y al factor estacional.

La caída en la liquidación de exportaciones del agro limitó la disponibilidad de dólares.

Fuentes del BCRA afirmaron que solo intervendrá ante una oferta excedente y que no utilizará sus operaciones para incidir en el valor de la moneda.

Para los últimos meses del año, el Gobierno espera una recuperación de los ingresos en moneda extranjera a partir de la cosecha de trigo y de las ventas externas vinculadas a la energía.

El aporte de Vaca Muerta integra esa previsión, al igual que el desempeño de la minería.

El presidentee Javier Milei afirmó que al país «le brotan los dólares por las orejas».

Dentro del Central definieron ese eventual incremento como un “tsunami” procedente del petróleo, el gas y la actividad minera.

La expectativa es que el aumento de la producción genere más divisas, con impacto favorable sobre el nivel de reservas.

La autoridad monetaria vinculó la acumulación de reservas con un escenario de desaceleración inflacionaria, mayores inversiones y expansión de las exportaciones.

Desde esa óptica, las compras de dólares no persiguen un objetivo cambiario: serían el resultado de una oferta genuina más amplia.

Fuente: Agencia NA