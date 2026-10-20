Dos heridos tras un vuelco en Ruta 25

Dos hombres resultaron heridos este martes a la mañana luego de protagonizar un violento vuelco sobre Ruta Nacional 25, a unos 20 kilómetros de Gaiman, cuando viajaban en un Ford Orion en dirección a esa localidad. Al menos uno de los ocupantes presentaría lesiones de gravedad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5.30 por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, que dio varios tumbos. Durante el vuelco, ambos salieron despedidos del habitáculo y quedaron heridos.

Personal policial de la comisaría de Dolavon intervino en el lugar y realizó las primeras actuaciones para determinar cómo se produjo el accidente. Hasta el momento, no se habían difundido precisiones sobre la identidad de los involucrados ni sobre su evolución médica.

Durante la inspección del automóvil, los efectivos encontraron carne de guanaco en el baúl del Ford, un elemento que llamó la atención de los investigadores y que podría formar parte de las actuaciones para esclarecer el contexto del hecho.

Por ahora, no se informaron detalles sobre la procedencia de la carne ni sobre una eventual vinculación con las causas del vuelco.

Fuente: Canal12