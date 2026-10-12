Detenido tras robar en una farmacia



Un hombre de 37 años fue detenido durante la madrugada de este lunes en Puerto Madryn, luego de ser señalado como presunto autor de un robo en una farmacia ubicada en la intersección de avenida Hipólito Irigoyen y Reconquista.

El episodio se registró alrededor de las 2:45, cuando una empresa de monitoreo de alarmas alertó a la Policía sobre un individuo que había provocado daños en el vidrio del comercio utilizando una piedra. Según la información aportada a través de las cámaras de seguridad, el sospechoso habría sustraído una billetera del mostrador y dinero en efectivo de la caja registradora antes de escapar a pie.

Tras recibir el aviso y las características de vestimenta del hombre, se dispuso un operativo cerrojo para dar con su paradero.

El procedimiento permitió que efectivos de la Comisaría Seccional Segunda localizaran al sospechoso en la intersección de las calles Luis María Campos y Faccioli, donde fue aprehendido.

Posteriormente, el hombre, identificado como Emanuel Rubén B., de 37 años, fue trasladado a la Comisaría Seccional Primera, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.

La intervención quedó a cargo de personal de la Policía del Chubut, en el marco de las actuaciones correspondientes al hecho.