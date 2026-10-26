Crucero con 3.300 pasajeros colisiona dos portacontenedores en puerto alemán

Una fuerte ráfaga de viento empujó a un crucero que transportaba a más de 3.300 pasajeros y miembros de la tripulación contra dos buques portacontenedores mientras salía el domingo por la tarde del puerto alemán de Bremerhaven, en el mar del Norte, aunque no se registraron heridos, informó este lunes la Policía.

+, se dirigía a las islas Canarias de España cuando ocurrió el accidente, alrededor de las 17:30 hora local (16:30 GMT). A pesar de la asistencia de remolcadores, el crucero fue empujado por la ráfaga hacia dos buques portacontenedores atracados en el muelle, señaló la Policía.

El crucero impactó primero contra un buque portacontenedores más pequeño y luego chocó contra uno más grande. El barco más grande sufrió una rasgadura de varios metros a babor, así como daños en sus guías de contenedores. El Mein Schiff 3 sufrió daños en sus botes salvavidas, grúas de botes salvavidas y casco exterior. No se reportaron heridos ni entrada de agua.

Después de la colisión, el Mein Schiff 3 regresó a la terminal. Las autoridades prohibieron inicialmente la navegación a los tres buques, pero más tarde levantaron la restricción al buque portacontenedores menos dañado.

La Policía Marítima investiga el incidente, incluido si el capitán del crucero cometió una infracción administrativa.

TUI Cruises señaló que 2.428 pasajeros y 922 miembros de la tripulación se encontraban a bordo del Mein Schiff 3 en el momento de la colisión. La compañía canceló el viaje planeado a las islas Canarias después de determinar que el buque requería reparaciones inmediatas en un astillero. Se informó a los pasajeros esta mañana que el viaje no se realizaría y se les indicó que regresaran a casa.