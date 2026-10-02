Continúan en Chubut las capacitaciones de Unicef

En el marco de la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), representantes de Unicef junto a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano realizaron en Rawson una jornada de trabajo con equipos municipales. La agenda continuó en Esquel, donde se desarrollaron más encuentros con equipos locales.

La actividad fue encabezada por la ministra de Desarrollo Humano, María Florencia Papaiani, y contó con la presencia de la doctora Amelia López, médica y magíster en Derechos de Familia e Infancia, con una extensa trayectoria en políticas públicas. Fue ministra de Educación de Córdoba, diputada nacional y defensora de los Derechos de Niños y Adolescentes de esa provincia. Su experiencia aporta una mirada especializada al intercambio y al trabajo que cada municipio viene desarrollando.

Durante los encuentros, los equipos comparten avances, desafíos y prioridades locales, y fortalecen sus herramientas para planificar políticas integrales destinadas a las infancias y adolescencias. MUNA acompaña este proceso con asistencia técnica, formación y espacios de intercambio entre municipios, para que cada gobierno local pueda poner los derechos de niños y adolescentes en el centro de su agenda.

En Chubut participan equipos de Trelew, Los Altares, Rada Tilly, Puerto Madryn, Esquel, El Maitén y Epuyén, entre otras localidades. La agenda permite conocer de cerca el trabajo que impulsa cada comunidad y compartir experiencias para seguir mejorando las respuestas desde el territorio.

La ministra Papaiani destacó: “Venimos desarrollando un trabajo articulado muy importante, con muchos avances. Nos enorgullece compartir el trabajo que viene haciendo cada municipio frente a Unicef y contar con este acompañamiento de lujo, por su experiencia en la materia, de la Dr. Amelia López. Estos espacios nos permiten reconocer lo construido y seguir fortaleciendo las políticas públicas para nuestros niños y adolescentes”.

La iniciativa MUNA forma parte del trabajo de Unicef con los gobiernos locales para fortalecer sus capacidades de gestión y acompañar la elaboración de políticas públicas integrales, participativas y con enfoque de derechos.