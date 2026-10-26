Chubut comenzó los Juegos de la Araucanía con una medalla de oro, tres de plata y dos de bronce

La delegación del Chubut comenzó su participación en los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026 con destacados resultados en atletismo y natación, disciplinas en las que consiguió seis medallas durante la primera jornada de competencias, desarrollada este lunes en la ciudad de Valdivia, Chile.

Entre las actuaciones más importantes sobresalió la de Olivia Conesa, quien obtuvo la medalla de oro en los 400 metros llanos, mientras que Valentino Bonelli alcanzó el tercer puesto en la misma prueba, en la rama masculina. Por su parte, el equipo de natación consiguió cuatro medallas, con destacadas actuaciones individuales y un segundo puesto en la posta masculina de 4×100 metros combinados.

Los resultados marcaron un inicio positivo para los representantes provinciales en la 33ª edición del certamen, que reúne a jóvenes deportistas de la Patagonia argentina y del sur de Chile en distintas localidades de la Región de Los Ríos.

Olivia Conesa se quedó con el oro en los 400 metros

El atletismo chubutense tuvo una de las actuaciones más destacadas de la jornada de la mano de Olivia Conesa, quien se impuso en la prueba femenina de 400 metros llanos y consiguió la primera medalla de oro para la delegación provincial. Además del primer puesto, se aguarda la confirmación oficial de su registro final, que podría constituir un nuevo récord de la competencia.

En la misma distancia, pero en la rama masculina, Valentino Bonelli también logró subir al podio al finalizar en el tercer lugar y obtener la medalla de bronce.

Ambos resultados permitieron que Chubut sumara sus primeras dos preseas en las pruebas de pista y campo, desarrolladas en Valdivia.

Cuatro medallas para la natación chubutense

La natación provincial también tuvo un comienzo destacado en la piscina Aqua de Valdivia, donde los representantes chubutenses consiguieron cuatro medallas durante la jornada inaugural, todas en la rama masculina.

En los 50 metros mariposa, Luciano Mastrovalerio obtuvo la medalla de plata al finalizar segundo con un tiempo de 26 segundos y 78 centésimas. En la misma prueba, Jeremías Michelino se quedó con el bronce, tras registrar una marca de 27 segundos y 6 centésimas.

Mastrovalerio volvió a subir al podio en los 100 metros libres, donde alcanzó el tercer puesto con un tiempo de 54 segundos y 69 centésimas, sumando así su segunda medalla individual del día.

El último podio de la jornada llegó en la posta masculina de 4×100 metros combinados, en la que el equipo de Chubut consiguió la medalla de plata al finalizar en el segundo lugar, detrás de la delegación chilena de Los Lagos, con un registro de 4 minutos, 8 segundos y 63 centésimas.

De esta manera, la natación aportó dos medallas de plata y dos de bronce, consolidándose como una de las disciplinas con mejores resultados para Chubut en el comienzo del certamen.

Ocho disciplinas y competencias en distintas ciudades de Chile

La 33ª edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía reúne a jóvenes deportistas de las provincias patagónicas argentinas y de las regiones del sur de Chile, en una competencia que promueve el desarrollo deportivo, la integración y el intercambio cultural entre ambos países.

En esta oportunidad, el programa contempla ocho disciplinas: atletismo, básquetbol, ciclismo, fútbol, judo, natación, tenis de mesa y vóley, tanto en la rama masculina como femenina.

Las competencias se distribuyen en distintas localidades de la Región de Los Ríos. Valdivia concentra las pruebas de atletismo, básquetbol, natación y vóley, mientras que el ciclismo se desarrolla en Río Bueno y La Unión. Por su parte, los encuentros de fútbol tienen lugar en Valdivia, Máfil, Corral, Mariquina y Paillaco; el judo se disputa en Panguipulli y el tenis de mesa en Futrono.