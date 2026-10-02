Aprobaron una ley de pesca artesanal para Camarones

La Legislatura Provincial aprobó este jueves, por amplia mayoría, el Proyecto de Ley General N.º 109/2026 que establece un nuevo régimen de acceso, operación, movilidad y control de los permisos de pesca artesanal vigentes, con especial impacto en el desarrollo productivo de Camarones.

La iniciativa permitirá avanzar en la recuperación de la actividad pesquera en la localidad, a partir de un esquema que contempla nuevas condiciones para el aprovechamiento de los permisos, la adecuación de las operaciones de la flota artesanal y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y preservación de los recursos.

Desde el Gobierno provincial destacaron que “la aprobación representa un avance para Camarones, cuya comunidad mantiene un vínculo histórico con la pesca y donde el nuevo marco normativo abre la posibilidad de recuperar permisos actualmente sin utilización, generar nuevas oportunidades laborales y ampliar el movimiento económico asociado a la actividad”.

El proyecto fue trabajado junto a la Municipalidad de Camarones y representantes de los pescadores artesanales. Previo a su tratamiento en el recinto, también fue analizado por las comisiones legislativas de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Ambiente, y de Presupuesto y Hacienda, con la participación de la directora general de Asuntos Legales de la Secretaría de Pesca, María Eugenia Martínez, quien brindó precisiones técnicas sobre sus alcances.

“Para Camarones, esta iniciativa tiene una importancia histórica y estratégica, porque representa la posibilidad de comenzar a recuperar una actividad profundamente vinculada con nuestra identidad, nuestra historia y nuestras posibilidades de desarrollo: la pesca”, destacó una presentada por la intendenta Claudia Loyola y los integrantes del Concejo Deliberante de Camarones, quienes acompañaron el tratamiento legislativo desde uno de los palcos.

Nuevas condiciones para fortalecer la pesca artesanal

Entre sus principales disposiciones, la normativa regula la movilidad de los permisos de pesca artesanal entre las zonas III y IV, establece una permanencia mínima de cinco años en la zona de destino y adecua los límites de captura a la capacidad de bodega de cada embarcación, con un máximo de 450 cajones por salida.

La nueva legislación también incorpora mayores requisitos y controles para el desarrollo de la actividad, con el objetivo de compatibilizar las oportunidades productivas con la preservación de los recursos pesqueros.

De esta manera, la aprobación del nuevo régimen permitirá avanzar en el desarrollo de la pesca artesanal en Camarones, mediante un marco normativo que contempla las necesidades operativas del sector, el aprovechamiento de los permisos disponibles y el cuidado de los recursos, generando nuevas posibilidades para la actividad económica y productiva de la localidad.