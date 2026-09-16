Ya tiene fecha la despedida de Messi

El 6 de octubre, la Selección Nacional de Fútbol se medirá, en el estadio Monumental, con su par de Benín, en lo que será el último partido de Lionel Messi vistiendo la casaca argentina. Las entradas para la despedida del astro se pondrían a la venta a fines de septiembre; los tickets estarían disponibles entre siete y diez días de la fecha establecida para el partido amistoso.

La fecha estimativa de la venta de entradas es, hasta el momento, la única confirmación extraoficial por parte de la Asociación del Fútbol Argentino.

Por otro lado, la plataforma en donde se podrá gestionar la compra de las entradas sería Deportick; la página que se utiliza habitualmente para expedir los tickets de la «albiceleste» en el territorio argentino.

En cuanto a los precios, todavía no hay un estimativo de cuánto puedan costar. En otras ocasiones, la AFA vendió entradas que iban desde los 90 mil hasta los 480 mil pesos.

Cómo registrarse en Deportick

Para crear un usuario, es necesario entrar a la web de Deportick y registrarse con todos los datos personales (DNI, nombre completo y correo electrónico). Luego, hay que validar la cuenta creada, y verificar que la misma funcione sin inconvenientes el día previo a la venta de las entradas. Por último, una vez que esté el expendio, hay que conectarse minutos antes a Deportick para comenzar a realizar la fila virtual.