Ya suman más de 900 muertos por las inundaciones en Nepal



El balance de las devastadoras inundaciones que han azotado Nepal se ha agravado aún más este lunes, con más de 900 muertos y más de 4200 personas desaparecidas, según las autoridades. La ONU intensifica su apoyo a las operaciones de rescate, mientras el acceso a las zonas afectadas sigue siendo extremadamente difícil.

Las inundaciones, que se produjeron el miércoles 26 de agosto, han devastado el valle del río Trishuli, en una región montañosa cercana a la frontera con China. Una avalancha de barro provocada por un desprendimiento de tierra y el colapso de un glaciar podría estar en el origen de la catástrofe.

Más de 10.000 personas han sido rescatadas hasta ahora, entre ellas 252 extranjeros, declaró el lunes el portavoz del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria en Nueva York.

Más de 20.000 personas han sido movilizadas por el gobierno nepalí para las operaciones de búsqueda y rescate. El gobierno también ha declarado el estado de emergencia en 15 municipios, mientras que otras dos zonas han sido reconocidas oficialmente como afectadas.

Las carreteras solo son transitables hasta Nuwakot y varios tramos de la carretera Prithvi están totalmente bloqueados. La electricidad se ha restablecido en los distritos de Dhading y Nuwakot, mientras continúan los esfuerzos en Rasuwa, la zona más afectada.

Necesidades humanitarias en fuerte aumento

A medida que los equipos pueden acceder a las zonas afectadas, la magnitud de las necesidades se hace más evidente.

Unas 65.000 personas necesitan ayuda urgente en materia de agua, saneamiento e higiene. Más de 22.000 niños necesitan servicios de protección y unos 2600 niños menores de cinco años podrían necesitar tratamiento contra la malnutrición aguda grave.

Cerca de 10.500 mujeres embarazadas o lactantes también necesitan apoyo nutricional.

Las infraestructuras escolares también han sufrido graves daños. Diecinueve escuelas han resultado dañadas, nueve de ellas completamente destruidas. Otras ocho sirven actualmente de refugio para familias desplazadas. Más de 10.000 niños en edad escolar necesitan apoyo psicosocial.

Las autoridades y las agencias humanitarias también están tratando de localizar a 107 niños que podrían haber sido separados de sus padres o familiares. La reunificación familiar es ahora una prioridad urgente.

La ayuda de la ONU se intensifica

La coordinadora residente de la ONU en Nepal, Lila Pieters Yahia, dirige el apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la respuesta liderada por el gobierno. Está prevista la creación de un centro de coordinación humanitaria en Nuwakot para mejorar la planificación y el intercambio de información.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha transportado cerca de 80 toneladas de alimentos, lo que ha permitido ayudar a unas 9200 personas durante 15 días. UNICEF también ha enviado alimentos terapéuticos para unos 500 niños con malnutrición severa.

Se han movilizado quince equipos médicos de emergencia, de los cuales once están actualmente desplegados sobre el terreno. Cerca de 400 personas han recibido primeros auxilios psicológicos en Nuwakot y se han distribuido más de 3200 kits de dignidad a mujeres y niñas.