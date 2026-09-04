Ya se puede abonar la entrada a Punta Loma en forma digital



Durante una conferencia de prensa realizada en Puerto Madryn, el ministro de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, Diego Lapenna, y el secretario de Turismo municipal, Pablo Tedesco; presentaron la implementación del nuevo sistema de cobro electrónico para el ingreso a las Áreas Naturales Protegidas de punta Loma y península Valdés.

Tarjetas y billeteras virtuales

La experiencia comenzó este mes en Punta Loma, en el marco de la coadministración con el Ente Mixto de Puerto Madryn, y permite a los visitantes adquirir sus entradas de manera anticipada a través de una plataforma online o realizar la compra al momento del ingreso mediante tarjetas y billeteras virtuales.

Además, los funcionarios confirmaron que el Área Natural Protegida Península Valdés está terminando de implementar el sistema, para lo cual se trabaja de manera articulada con la Administradora del Área en la carga y actualización de los datos necesarios, así como en la coordinación del proceso de ingreso de visitantes. Esta etapa permitirá adecuar la herramienta a la dinámica particular del Área y garantizar una implementación ordenada y eficiente.

La incorporación de esta herramienta permitirá agilizar el acceso, reducir progresivamente el uso de efectivo y, al mismo tiempo, contar con información actualizada sobre el ingreso de visitantes, fortaleciendo los procesos de administración, control, planificación y generación de estadísticas.

El sistema será implementado progresivamente en otras Áreas Naturales Protegidas de la provincia. En una segunda etapa alcanzará a Punta Tombo, mientras que posteriormente se incorporará en Piedra Parada, Bosque Petrificado de Sarmiento y Cabo Dos Bahías.