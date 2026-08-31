Las recetas del «Mingo»

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo insistió en la necesidad de levantar todas las restricciones cambiarias que aún existen para terminar de estabilizar el dólar y lograr mejores resultados.

“La mejor forma de que, hacia el futuro, tiendan a desaparecer las expectativas de un salto cambiario desestabilizador es que de una buena vez se deje flotar el tipo de cambio en un mercado verdaderamente libre y único de cambio”, dijo Cavallo.

Cavallo afirmó que “si no se hace ahora, es difícil que en el futuro se encuentre un momento en que el superávit comercial sea más alto que el actual y las condiciones externas sean más favorables”.

En una nota publicada en su blog destacó que “el principal beneficio de la eliminación de los controles de cambio y el libre movimiento de capitales lo obtendrán los productores de bienes exportables y los prestadores de servicios porque podrán ver retribuidos sus esfuerzos productivos con el precio pleno que consigan por sus ventas en el exterior”.