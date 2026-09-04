El Ministerio de Turismo controlará las actividades náuticas en el Golfo Nuevo

Con el objetivo de fortalecer el control y la fiscalización de las actividades náuticas que se desarrollan en el Golfo Nuevo, el Ministerio de turismo pondrá a disposición su embarcación oficial, lo que permitirá, según su titular Diego Lapenna, realizar recorridas y controles en distintos sectores del golfo, concientizando y fiscalizando las actividades náuticas junto a Prefectura.

Así lo destacaron el ministro de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut y el secretario de Turismo municipal, Pablo Tedesco; durante una conferencia de prensa realizada este jueves en Puerto Madryn, donde brindaron detalles sobre las acciones que se vienen desarrollando de manera conjunta entre la Provincia y el municipio.

De esta manera, aseguraron, “se fortalece la presencia del Estado en el ámbito marítimo y se incorpora una herramienta operativa para acompañar el desarrollo de las actividades desde una perspectiva de seguridad, ordenamiento, sensibilizacion y conservación”.

En este sentido, el ministro Lapenna remarcó que “la fiscalización es una herramienta fundamental para garantizar que las actividades se desarrollen en el Golfo y, al mismo tiempo, para acompañar el crecimiento del sector turístico”.

También participaron del encuentro las subsecretarias de Turismo, Magalí Volpi; y de Áreas Protegidas, Nadia Bravo; junto a la representante del Ente Mixto de Promoción Turística de Puerto Madryn, Angélica Crusate.

Acciones conjuntas

Lapenna destacó además que estas acciones forman parte de una estrategia de trabajo que la cartera turística provincial lleva adelante junto a la Municipalidad de Puerto Madryn, el Ente Mixto de Promoción Turística y los distintos sectores que integran la actividad turística local.

“Puerto Madryn es un destino estratégico para Chubut y entendemos que la mejor manera de seguir creciendo es trabajando de manera articulada con el municipio, el Ente Mixto, los prestadores y todos los actores que forman parte del sector”, sostuvo.

En este marco, uno de los principales ejes de trabajo es la coadministración del Área Natural Protegida Punta Loma entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y el Ente Mixto de Promoción Turística de Puerto Madryn. Este esquema permite avanzar en una gestión conjunta del área y en distintas acciones destinadas a su conservación y puesta en valor.

Durante la conferencia también se destacó el trabajo realizado para mejorar la infraestructura y los servicios de Punta Loma, con intervenciones orientadas a mejorar la experiencia de los visitantes y fortalecer las condiciones de uso del área natural protegida.

Planificación y conservación del Golfo Nuevo

Por su parte, Pablo Tedesco destacó la importancia de sostener una agenda de trabajo común entre el municipio y la Provincia para abordar los desafíos que plantea el crecimiento turístico de Puerto Madryn.

“Tenemos que seguir trabajando juntos, porque Puerto Madryn tiene un enorme potencial turístico y ese crecimiento tiene que estar acompañado por planificación, controles y herramientas que nos permitan cuidar los recursos que hacen que nuestro destino sea único”, señaló.

En este sentido, durante la conferencia se puso en valor el trabajo que se lleva adelante a través de la Evaluación Ambiental Estratégica de las actividades turísticas náuticas y subacuáticas del Golfo Nuevo.

La iniciativa busca generar una herramienta de planificación que permita ordenar el desarrollo de estas actividades, incorporando criterios ambientales y técnicos y promoviendo la participación de los distintos actores vinculados al golfo.

El proceso contempla el trabajo conjunto con los municipios de Puerto Madryn y Puerto Pirámides, organismos provinciales, guardafaunas, instituciones científicas y representantes del sector turístico, con el objetivo de compatibilizar el desarrollo de las actividades con la conservación del ambiente y la biodiversidad.