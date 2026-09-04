En la Universidad Nacional de La Plata desarrollan nuevos probióticos para mascotas



La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) avanza en el desarrollo de probióticos destinados a mejorar la digestión, la absorción de nutrientes y las defensas de perros y gatos.

El proyecto, liderado por investigadoras de la Facultad de Ciencias Exactas junto con la empresa ABIOTEC S.A., busca aislar bacterias de origen animal y transformarlas en un aditivo estable que pueda incorporarse a alimentos balanceados, snacks o suplementos.

Qué son los probióticos

Los probióticos son microorganismos vivos que, en cantidades adecuadas, ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal. Este ecosistema cumple funciones clave, favorece la digestión, mejora la absorción de nutrientes y refuerza el sistema inmune.

Entre los más utilizados se encuentran Lactobacillus, Bifidobacterium, algunas levaduras y especies del género Bacillus.

El desafío científico

El reto principal es lograr que los microorganismos sobrevivan al proceso industrial y lleguen activos al intestino. Para ello, los investigadores aíslan bacterias de animales sanos, seleccionan cepas con capacidad de resistir el aparato digestivo y evalúan su adhesión al tejido intestinal y su competencia frente a bacterias dañinas.

Como explicó la investigadora Marina Golowczyc, el enfoque busca microorganismos mejor adaptados al hospedador, con mayor capacidad de colonización y efectos beneficiosos.

Procesos de conservación

La industria alimentaria expone a los probióticos a condiciones adversas como altas temperaturas y almacenamiento prolongado. Por eso se estudian técnicas de conservación como ser el secado por aspersión para obtener microorganismos deshidratados y estables; la fiofilización y microencapsulación; la incorporación de probióticos después de las etapas más agresivas de elaboración; y la producción como aditivo independiente para añadir al alimento en el momento de servir.

Beneficios esperados

Los estudios mencionados por el equipo indican que los probióticos pueden:

– Mejorar la consistencia de las heces.

– Favorecer la absorción de nutrientes.

– Estimular el sistema inmune.

– Reducir microorganismos perjudiciales en el intestino.

– Apoyar tratamientos en casos de trastornos gastrointestinales, sobrepeso y enfermedades crónicas en gatos.

En términos prácticos, una microbiota equilibrada ayuda a que los animales digieran mejor, aprovechen los nutrientes y fortalezcan sus defensas.

No todos los probióticos producen el mismo efecto: la eficacia depende de la cepa específica, la cantidad administrada y su supervivencia hasta llegar al intestino. Además, los productos diseñados para humanos no son equivalentes a los desarrollados para mascotas.

Por eso, ante problemas digestivos o antes de incorporar suplementos, la recomendación es consultar con un veterinario.

Investigación en curso

El proyecto está dirigido por Marina Golowczyc y Jessica Minnaard, del CIDCA (Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Alimentos), dependiente de la UNLP y el CONICET. También participan estudiantes y la empresa ABIOTEC S.A. LeeRevistas Científicas

El objetivo final es producir un aditivo probiótico estable que pueda incorporarse a la alimentación animal y convertirse en una herramienta innovadora para la industria de alimentos para mascotas en Argentina.

Conexión con otras investigaciones

La UNLP también trabaja en otros proyectos de salud animal. En julio se difundió un estudio sobre una terapia oral con cartílago de tiburón y magnesio para perros con enfermedad degenerativa articular, que mostró mejoras en movilidad y reducción del dolor.

Ambas investigaciones comparten la misma meta: transformar conocimiento científico en soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de los animales.

El desarrollo de probióticos locales representa una oportunidad estratégica para la salud animal y la innovación industrial.

Si las cepas seleccionadas superan las pruebas biológicas e industriales, Argentina podría contar con un producto propio para mejorar la nutrición y el bienestar de perros y gatos, consolidando el papel de la universidad pública en la generación de conocimiento aplicado.