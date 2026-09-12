Weretilneck: «Río Negro consolida su rumbo con la generación de más empleo»

El trabajo registrado creció un 3,6% interanual en Río Negro durante junio, lo que la mantiene entre las provincias que más empleo formal privado generan. “La estabilidad política, la previsibilidad económica y la seguridad jurídica son las claves para lograr esto” sostuvo el Gobernador Alberto Weretilneck.

Desde noviembre del 2023, Río Negro creó 3.646 nuevos puestos de trabajo. En este periodo, Río Negro y Neuquén fueron las únicas provincias que lograron generar empleo.

Los datos se contrastan con lo que ocurre a nivel nacional, en donde el empleo cayó un 1,9%. “Hoy Río Negro propone reglas claras y esto genera confianza que permite la llegada de inversiones” sostuvo el Mandatario y agregó: “Así crece la producción, se mueve la economía y se genera más trabajo”.

En este sentido, Río Negro continúa generando las condiciones para la llegada de más inversiones, acompañando a los sectores productivos y defendiendo las oportunidades de empleo para más rionegrinos: “Sabemos que falta para que este crecimiento llegue a cada familia rionegrina, pero este es el rumbo” finalizó Weretilneck.