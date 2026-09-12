Cuáles son los requisitos para viajar en la Fragata Libertad

Viajar en la Fragata Libertad, uno de los buques más emblemáticos de la Argentina, será posible para un grupo de personas que podrá subir a bordo y navegar durante su llegada a Buenos Aires después de seis meses de travesía.

La experiencia está prevista para el sábado 19 de septiembre, cuando la fragata ARA “Libertad” complete su 54º Viaje de Instrucción y arribe al Apostadero Naval Buenos Aires. En total, habrá 40 lugares disponibles: 20 personas seleccionadas podrán asistir con un acompañante.

Para acceder a uno de los lugares es necesario realizar una serie de pasos a través de Instagram. La inscripción es abierta al público y se gestiona desde la cuenta oficial de la Armada Argentina.

Cómo anotarse para viajar en la Fragata Libertad

Los que estén interesados en viajar en la Fragata Libertad deberán ingresar al perfil @ArmadaArgentinaOf y cumplir con todos los requisitos establecidos por la institución.

Los pasos son, seguir la cuenta oficial @ArmadaArgentinaOf en Instagram; dar “me gusta” a la publicación de la convocatoria; compartir la publicación en las historias y etiquetar a la Armada Argentina; y finalmente mencionar en los comentarios a un acompañante, que será la persona elegida para compartir la experiencia en caso de resultar seleccionado.

Los nombres de las 20 personas que podrán viajar con un acompañante serán anunciados el lunes 14 de septiembre. De esta manera, se completarán las 40 plazas disponibles para la jornada.

Cuándo será el viaje en la Fragata Libertad

El embarque está programado para el sábado 19 de septiembre desde el Apostadero Naval Buenos Aires y coincidirá con el regreso del buque escuela después de completar su extensa travesía.

La particularidad de la propuesta es que los participantes podrán acompañar desde el mar la llegada de la Fragata Libertad, una perspectiva poco habitual para el público general y vinculada directamente con uno de los momentos centrales del calendario de la Armada.

El buque regresará tras aproximadamente seis meses de navegación por la costa este del continente americano. Durante su 54º Viaje de Instrucción realizó escalas en nueve puertos extranjeros y funcionó como espacio de formación para los futuros oficiales de la fuerza.

Cómo es viajar a bordo del buque escuela de la Armada

La ARA “Libertad” no funciona solamente como embarcación de representación internacional. A bordo se desarrolla una parte fundamental de la formación profesional y práctica de los guardiamarinas.

En el viaje de este año participan 45 estudiantes de la Armada, que alternan clases académicas con diferentes puestos y tareas operativas dentro del buque.

La fragata había partido de Buenos Aires el 11 de abril con más de 250 personas a bordo, entre oficiales, suboficiales, cabos, guardiamarinas e invitados. El regreso del 19 de septiembre marcará así el cierre de una travesía de más de cinco meses.

Para quienes quieran tener la posibilidad de navegar en la Fragata Libertad, la fecha clave será primero el 14 de septiembre, cuando se conozcan los seleccionados, y luego el 19 de septiembre, día previsto para subir a bordo y acompañar el regreso del histórico buque escuela a Buenos Aires.