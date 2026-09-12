Convocan a estudiantes de Puerto Madryn a un concurso sobre la prevención del VIH

Con el fin de promover la participación de los jóvenes en la protección del VIH; la Secretaría de Salud y del Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola” de Puerto Madryn lanzaron el concurso “Dale Play a la Prevención”.

El concurso está destinado a estudiantes de cuarto año de escuelas secundarias y quinto año de escuelas técnicas de la ciudad. Cada curso deberá contar con un docente o tutor responsable de realizar la inscripción y acompañar la elaboración del contenido audiovisual.

La iniciativa, impulsada por el Servicio de Patologías Prevalentes y Epidemiología del nosocomio, a cargo de Laura Aman, cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Educación y la Municipalidad de Puerto Madryn, así como con el patrocinio de EISI S.A. y el apoyo de CIMA Patagonia, que harán posible la entrega de los premios.

Contenidos para jóvenes

Al respecto, la integrante del Servicio de Patologías Prevalentes y Epidemiología, Vanesa Ampuy, explicó que la propuesta busca “que los jóvenes sean protagonistas de la prevención del VIH, y puedan crear contenidos destinados a otros jóvenes, utilizando sus propias formas de expresarse y comunicarse”.

“Queremos que se informen, que sean creativos y que puedan transmitir este mensaje y compartirlo con otros jóvenes y con toda la comunidad de Puerto Madryn”, destacó.

Trabajo conjunto con Educación

Por su parte, la referente provincial del Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales, Julieta Sabatino, destacó “la importancia del trabajo articulado con el Ministerio de Educación y la capacitación destinada a los docentes, para que cuenten con herramientas que les permitan acompañar a los estudiantes durante el concurso”.

Asimismo, resaltó que la iniciativa propone una forma diferente de abordar la prevención, indicando que “generalmente, desde los equipos de salud salimos a brindar información. En este caso, son los propios jóvenes quienes van a investigar, producir contenidos y acercar el mensaje a otros jóvenes”.

Inscripciones y capacitación

Las inscripciones estarán abiertas desde este martes 8 al viernes 18 de septiembre, y deberán ser realizadas por el docente o tutor que represente al curso, a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEqq5AEJWKeurJn2ol7hwFAv3_KODTNOEEwaYFpXoNibnvOA/viewform?pli=1

Además, el 28 de septiembre el Servicio de Patologías Prevalentes y Epidemiología brindará una capacitación virtual para los docentes y tutores inscriptos. La actividad se desarrollará en dos horarios, a las 9 y a las 14 horas.

La participación requerirá la presentación de un consentimiento informado para autorizar el uso de la imagen y la voz de los estudiantes, la difusión del material y la aceptación de las bases y condiciones.

Presentación de los videos y premios

Una vez realizada la inscripción, cada curso deberá producir un video en formato vertical, con una duración máxima de dos minutos, sobre VIH y prevención combinada.

Los trabajos podrán enviarse del 9 al 13 de noviembre al correo electrónico [email protected]. El curso ganador se anunciará el 1° de diciembre, en el marco del Día Internacional de la Respuesta al VIH.

El premio consistirá en camperas y remeras de egresados para todos los integrantes del curso ganador, mientras que el docente o tutor que acompañe al grupo recibirá una tablet de uso personal.