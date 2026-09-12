Aseguran que Argentina está los países más seguros frente a posibles catástrofes globales

Un reciente estudio científico ha evaluado qué países están mejor preparados para enfrentar una catástrofe global. Dentro de esta investigación, Argentina se destaca como uno de los lugares con las mejores condiciones para afrontar escenarios extremos, junto a naciones como Australia, Nueva Zelanda, Japón y Suiza.

Argentina: un refugio ante catástrofes globales

El estudio, publicado en Global Challenges, revisa los riesgos potenciales que podrían trastornar la producción de alimentos y la infraestructura, como guerras nucleares, pandemias y ciberataques masivos. Aunque no existe un lugar completamente a salvo, algunos países muestran una mayor capacidad de respuesta ante estas eventualidades.

En el análisis, Australia ocupa el primer lugar en términos de resiliencia. Le sigue Argentina, que se beneficia de su ubicación en el hemisferio sur y su capacidad para producir alimentos, factores que resultan cruciales en situaciones de crisis global.

Los investigadores consideraron elementos como el aislamiento geográfico, la capacidad de producción alimentaria y la calidad institucional para determinar la capacidad de un país para mantener funciones esenciales durante una crisis mundial.

La ubicación de Argentina le proporciona una ventaja estratégica, pero el estudio también identifica desafíos. La desigualdad y la inestabilidad política pueden reducir su capacidad de respuesta, resaltando la necesidad de políticas robustas y estabilidad interna para mejorar su resiliencia.

Otros países como Brasil y Nueva Zelanda también muestran condiciones favorables, especialmente por su capacidad agrícola. Sin embargo, todos enfrentan vulnerabilidades propias que podrían comprometer su preparación ante ciertos desastres.

Según el investigador principal, Florian Ulrich Jehn, de la Universidad de Hagen, Australia se destaca no solo por su producción alimentaria, sino también por su buena gobernanza y baja desigualdad. Sin embargo, incluso Australia dependería de bienes comercializados, lo que subraya la importancia de las conexiones globales.

El estudio indica que la preparación para una catástrofe global requiere una combinación de recursos naturales, infraestructura robusta y la capacidad de mantener relaciones internacionales. Países como Uruguay y Chile también son mencionados por sus características resilientes, aunque enfrentan sus propios desafíos.

En conclusión, aunque ciertos países están mejor posicionados para enfrentar catástrofes globales, ninguno es completamente autosuficiente. Por ello, es esencial la cooperación internacional y la inversión en seguridad alimentaria y planes de contingencia para mitigar las consecuencias de posibles desastres.