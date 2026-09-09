Definiendo la estrategia



Los presidentes de bloques del Senado fueron convocados a un plenario de Labor Parlamentaria para este miércoles a las 14, a fin de definir los términos de la próxima sesión.

En la reunión convocada en el Salón Gris del Senado resolverán si es posible sesionar esta misma semana. Es el deseo de la titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, deseosa de tener activo el recinto, pero lo cierto es que no hay demasiados temas resueltos para llevar al recinto esta misma semana.

Ya sin pliegos judiciales ni diplomáticos para aprobar, pues primero deberán sortear la Comisión de Acuerdos, el tema más importante que podría coronar esta sesión es biocombustibles, que tuvo dictamen el pasado 3 de septiembre. En esa oportunidad y tras varias reuniones informativas, se llegó a un dictamen común basado en siete iniciativas de diferentes bloques. El nuevo régimen de biocombustibles prevé una vigencia de 15 años. Actualmente, el marco regulatorio votado en 2021 cuenta con una vigencia hasta 2030.

En cuanto a los porcentajes de cortes obligatorios de biodiésel para el gasoil y bioetanol para las naftas, se propone: en el primer caso, pasar del 5% actual a un 7,5% y, en el plazo de un año desde la sanción de la ley, elevarlo al 10%; en el segundo caso, se mantiene por un año el 12% actual y, transcurrido un año desde la nueva ley, se lleva al 15%.