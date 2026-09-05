Vuelven al mar 6 pingüinos rescatados de redes y petróleo

Un total de seis pingüinos regresaron al mar esta semana en San Clemente del Tuyú luego de completar diferentes procesos de rehabilitación en el Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino. Se trata de cuatro pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) que fueron rescatados tras quedar atrapados en redes de pesca artesanal, mientras que otros dos son pingüinos saltarines o de penacho amarillo (Eudyptes chrysocome) que fueron hallados con restos de petróleo adheridos al plumaje.

Los cuatro pingüinos magallánicos, que ingresaron entre fines de junio y mediados de julio, fueron rescatados en la zona de San Clemente del Tuyú por pescadores artesanales quienes, al encontrarlos durante el levantamiento de las redes, se comunicaron rápidamente con dicha Fundación para pedir asistencia.

Por otra parte, de los dos ejemplares de pingüinos saltarines, uno fue rescatado en Mar de Ajó y el otro en la zona de Faro Querandí, ambos con petróleo que afectaba menos de la mitad de su cuerpo.

Estos animales realizaron el proceso de recuperación previsto para aves empetroladas. Además, presentaban signos de desnutrición y deshidratación, por lo que también recibieron tratamiento para recuperar su estado general.

Desde la Fundación Mundo Marino explicaron que, debido a que los pingüinos son animales gregarios, su regreso al mar se realiza en grupo. Por eso, una vez recuperados es necesario esperar a que se conforme un grupo adecuado antes de avanzar con la reinserción.