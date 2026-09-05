Mueren dos vecinos de Madryn tras un choque en Río Negro

Un grave accidente de tránsito dejó dos personas fallecidas durante la mañana de este sábado sobre la Ruta Nacional 251, a la altura del kilómetro 158, en el tramo que une San Antonio Oeste con General Conesa.

El siniestro se produjo alrededor de las 10:15 e involucró principalmente a una Ford Ranger Limited, perteneciente a la empresa Gastrofuni S.A., oriunda de Puerto Madryn, y un camión Volvo con acoplado.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el impacto fue de carácter semifrontal. La camioneta quedó completamente destruida y su conductor fue encontrado sin vida en el interior del habitáculo. Además, otras dos personas que viajaban en el vehículo fueron despedidas como consecuencia del fuerte impacto.

Una de ellas murió en el lugar, mientras que la otra sufrió heridas de gravedad y fue trasladada al hospital de General Conesa. En las primeras horas de la investigación todavía no se había confirmado oficialmente la identidad de las víctimas, aunque se indicó que serían oriundas de Puerto Madryn.

El camión, en tanto, era conducido por un hombre de 48 años, residente en Tierra del Fuego, quien resultó involucrado en la colisión.

Detrás del transporte circulaba un Nissan Tiida, ocupado por un hombre oriundo de Puerto Madryn y su hija de 22 años. El vehículo alcanzó a rozar el camión como consecuencia del accidente, aunque ambos ocupantes se encontraban en buen estado de salud.

Investigan las causas

La reconstrucción preliminar indica que la Ford Ranger circulaba en dirección General Conesa-San Antonio Oeste, mientras que el camión y los demás vehículos transitaban en sentido contrario.

Entre los elementos que comenzaron a ser analizados por los investigadores se encuentran las condiciones de la calzada y la velocidad a la que habría circulado la camioneta.

Según la información reunida en las primeras actuaciones, sobre la ruta había acumulación de agua y piedras de escarcha, condiciones que podrían haber reducido la adherencia del vehículo.

La principal hipótesis inicial apunta a que la camioneta habría perdido el control y se habría cruzado de carril, impactando contra el camión. Sin embargo, las pericias deberán determinar si esta fue efectivamente la mecánica del siniestro.

Personal policial, de Seguridad Vial y de los servicios de emergencia trabajó en el lugar para asistir a los involucrados, preservar la escena y realizar las primeras pericias.

La investigación continúa para establecer con precisión las circunstancias del choque y confirmar oficialmente la identidad de las dos personas fallecidas. (Fuente: Noticiasnet).