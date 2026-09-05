La temporada de nieve podría extenderse hasta octubre

Durante los últimos meses, y confirmando los buenos pronósticos, la nieve fue uno de los principales impulsores de la actividad en los destinos de montaña y el comienzo de septiembre mantiene abiertas las expectativas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones níveas podrían continuar durante las próximas semanas, un escenario que lleva a algunos centros de esquí a evaluar la posibilidad de extender sus operaciones.

Este escenario renueva las expectativas de los complejos que todavía cuentan con reservas de nieve y condiciones para sostener la operación. Desde diferentes centros de esquí coincidieron que la acumulación registrada durante el invierno permite mirar más allá del cierre tradicional de la temporada, aunque las decisiones dependerán de factores climáticos y operativos.

Mendoza

En Mendoza, El Azufre atraviesa septiembre con acumulación suficiente para sostener la actividad comercial. “Hoy está cerrado porque empezó a nevar anoche. Ayer fue día bárbaro en este sentido por la cantidad de nieve. Hay muchísima acumulación de nieve de excelente calidad, suficiente para la temporada comercial”, señalaron desde el centro a este medio.

Sin embargo, la decisión de prolongar el calendario dependerá también de cuestiones operativas. “La decisión de extender o no la temporada pasa más por la disponibilidad del helicóptero en función de otras actividades que comienzan a partir de octubre, como minería, recursos hídricos, trabajos forestales o rescate. Lo definiremos más a mitad de septiembre”, explicaron.

Caviahue mantiene abierta la posibilidad

En Neuquén, Caviahue Ski Resort también cuenta con reservas para continuar durante septiembre. Carlos Arana, director del centro, indicó que actualmente hay cerca de un metro en la base y entre uno y 2,50 metros en los sectores superiores. “Estamos con muy buena nieve. Las grandes nevadas ya vinieron y ahora hay cuatro o cinco días de nevadas leves que hacen muy bien para reponer”, señaló Arana.

El centro prevé mantener sus operaciones, al menos, hasta finales de mes. “Estimamos llegar al 30 de septiembre y garantizar la temporada hasta esa fecha. En función de cómo venga el tiempo a fin de mes, podríamos seguir hasta el fin de semana del 12 de octubre”, adelantó. Con nuevas precipitaciones previstas para septiembre y niveles de acumulación que todavía permiten sostener las pistas, los centros comienzan así a evaluar hasta dónde podrá extenderse una actividad que encontró en la nieve uno de sus principales motores durante el invierno.