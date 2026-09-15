CENPAT ABIERTO - CIENCIA

Vuelve el Cenpat Abierto

Luego de tres años de espera, el Centro Científico Tecnológico de puerto Madryn vuelve a organizar el Cenpat Abierto, el evento en el que la comunidad local y alrededores puede conocer de primera mano algunas de las líneas de investigación a través de actividades organizadas por científicos y científicas de la institución.
Bajo el lema “Ciencia Argentina para un futuro soberano”, el Cenpat Abierto 2026 se desarrollará el domingo 27 de septiembre entre las 10 y las 18 horas y contará con actividades relacionadas a los ambientes y biodiversidad de la región, a la botánica, arqueología, paleontología, geología, historia, destinadas a público de todas las edades. Durante todo el día, grandes y chicos podrán adentrarse en el mundo de las ballenas, las aves playeras y los flamencos, conocer cómo es una campaña arqueológica y descubrir los secretos que guarda el agua del mar.
También habrá visitas y actividades en el Jardín Botánico de la Patagonia Extra Andina (JBPE), experiencias con realidad aumentada y los y las visitantes podrán observar un yacimiento geo-paleontológico instalado exclusivamente para la ocasión.
Para los más chiquitos, las maestras del Jardín de Infancias Veyi Bianco prepararán juegos especiales y una obra teatral en el SUM del jardín. Y para los más grandes habrá exposiciones en el Auditorio sobre racismo en la Argentina, estudios genéticos en la población de Puerto Madryn y una mesa redonda acerca de la situación actual de la ciencia y la tecnología en el país.
Durante toda la jornada estará habilitado el bufet del Cenpat junto a “La Galensa” y “Chacra B&G” dos foodtrucks de la ciudad que ofrecerán sus productos gastronómicos. También habrá música en vivo de la mano de Nicte, productora y música multiinstrumentalista y el cierre estará a cargo del grupo musical Fuera de Control.
Por otra parte, a primera hora visitarán el Cenpat Abierto chicos y chicas de varios merenderos de la ciudad, actividad coordinada con la Asociación Civil Conciencia Colectiva. Además, desde esa institución estarán recibiendo alimentos no perecederos de los visitantes a lo largo de todo el día.
Esta edición del Cenpat Abierto cuenta con el apoyo de la empresa Aluar y la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura.

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