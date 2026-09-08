Una menor de edad volcó en Ruta 3

Una adolescente de 17 años sufrió un vuelco este lunes por la noche en Trelew, cuando circulaba por la Ruta Nacional N° 3 y, al intentar tomar González Bonorino, perdió el control del vehículo.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:00, en la intersección de ambas arterias. Personal de la Comisaría Distrito Cuarta fue alertado sobre el siniestro y se dirigió hasta el lugar.

Al arribar, los efectivos encontraron a la joven sola dentro del vehículo y en estado de shock. De acuerdo con lo que manifestó en ese momento, transitaba por la Ruta Nacional N° 3 en sentido norte-sur y, al realizar el giro hacia la derecha para ingresar a González Bonorino, perdió el control del rodado, lo que provocó el vuelco.

Tras el accidente arribó una ambulancia, que trasladó a la adolescente al nosocomio local para que recibiera atención médica. En el centro de salud se realizaría un test de alcoholemia y se evaluarían las lesiones que pudiera haber sufrido como consecuencia del siniestro.

En el operativo también intervinieron Bomberos y agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

Desde la Policía informaron que la documentación del vehículo se encontraba vigente y confirmaron que la adolescente no viajaba acompañada.

Luego de conocer lo ocurrido, los padres de la joven se hicieron presentes en el lugar.