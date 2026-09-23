Un joven cayó desde el cuarto piso de la UNPSJB en Comodoro Rivadavia



Tragedie en Comodoro Rivadavia. Este miércoles un joven cayó desde el cuarto piso de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Según las primeras informaciones, se trataría de un menor de edad de 15 años. Tras el hecho, se desplegó un operativo por parte de la Policía y personal del Hospital para socorrer al estudiante.

Por el momento no se sabe la suerte que corrió el joven, que según testigos habría amortiguado contra el suelo de tierra el violento.

Fuente: Jornada