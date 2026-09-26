Un error de Franco Colapinto dejó afuera a los dos Alpine del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto tuvo un momento grave en el Gran Premio de Azerbaiyán, al provocar un choque con su compañero Pierre Gasly que dejó fuera de carrera a los dos autos de Alpine. El incidente, que también generó el abandono de Lando Norris, se produjo en el reinicio de la prueba tras un Safety Car que había ingresado por el siniestro que Alex Albon contra uno de los muros del circuito urbano de Bakú.

Cuando el auto de seguridad se retiró de la pista, en la vuelta 36, todos los coches quedaron con diferencias reducidas después de una primera mitad de carrera con distancias marcadas y pocos sobrepasos.

Por esa razón, los pilotos vieron una oportunidad de atacar y, en ese escenario, Colapinto tuvo un error que le costó muy caro. Franco marchaba décimo y quiso ganar posiciones por el interior de una curva pero le falló el cálculo.

Con una maniobra imprudente, golpeó el costado izquierdo del Alpine de de su compañero y ambos se cruzaron en la pista, lo que hizo que el francés golpeara el McLaren de Norris.

Tanto Gasly como el vigente campeón del mundo quedaron eliminados inmediatamente por el choque. Colapinto, en cambio, regresó a la pista pero rápidamente comprobó que su auto también estaba dañado.

El argentino fue a boxes para un chequeo y los mecánicos advirtieron que la parte trasera del auto estaba averiada, por lo que el equipo determinó que no volviera al circuito.

Así, de forma abrupta y con mucha frustración, se terminó una prueba en la que Alpine estaba perfilado para sumar puntos con dos dos pilotos.

Fuente: TN Noticias