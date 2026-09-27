Ganó el Telebingo dos veces en poco más de un mes

Lotería del Chubut entregó un total de $ 13.000.000 en premios a distintos apostadores del Telebingo en las ciudades de Trelew y Comodoro Rivadavia, correspondientes al sorteo realizado el pasado 12 de septiembre.

En Trelew, la entrega se realizó en la Agencia 2016, de Olga Cuenca, donde la delegada zonal de Lotería, Karina Mamet, otorgó $ 5.000.000 a una jubilada que resultó ganadora del Bingo de la Tercera Ronda.

En Comodoro Rivadavia, el representante regional del organismo de juego, Alfredo Politano, encabezó tres entregas a ganadores de la ciudad.

Una de ellas correspondió a un vecino que se desempeña como jardinero en la administración de YPF y es colaborador del Club Laprida, quien recibió $ 3.750.000. Se trata del segundo premio del Telebingo que obtiene en apenas 40 días, luego de haber ganado anteriormente otros $ 3.000.000. Los cartones ganadores fueron vendidos en la Agencia 6043, de Norma Vespoli.

Por otra parte, en la Agencia 6050, de Héctor Chaile, un apostador que trabaja como playero en una estación de servicio recibió $ 3.500.000 tras resultar ganador de la Cuarta Ronda a Bingo.

Finalmente, en la Agencia 6034, de Daniel Harris, una jubilada recibió $ 500.000 correspondientes al Premio a Línea de la Segunda Ronda.

Las entregas realizadas en ambas ciudades corresponden a premios obtenidos en el Telebingo sorteado el pasado 12 de septiembre.