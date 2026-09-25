CARLOS HUENTELAF - ELECCIONES - GAIMAN - PJ

Huentelaf pegó el portazo


Carlos Huentelaf renunció a la presidencia del Partido Justicialista de Gaiman. Continuará afiliado y reivindicando su pertenencia al peronismo, según reveló el periodista Rodrigo Mansilla.
En un mensaje dirigido a la militancia, cuestionó la decisión del partido de no participar de las próximas elecciones municipales y sostuvo que tampoco se estaría dando la posibilidad de competir a los afiliados interesados.
“No puedo concebir la idea de que un partido con tantos años y tanta historia decida no participar de la contienda”, dijo.
Confirmó que evalúa oferta de otro espacio que le permitiría participar electoralmente en Gaiman.

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