Huentelaf pegó el portazo



Carlos Huentelaf renunció a la presidencia del Partido Justicialista de Gaiman. Continuará afiliado y reivindicando su pertenencia al peronismo, según reveló el periodista Rodrigo Mansilla.

En un mensaje dirigido a la militancia, cuestionó la decisión del partido de no participar de las próximas elecciones municipales y sostuvo que tampoco se estaría dando la posibilidad de competir a los afiliados interesados.

“No puedo concebir la idea de que un partido con tantos años y tanta historia decida no participar de la contienda”, dijo.

Confirmó que evalúa oferta de otro espacio que le permitiría participar electoralmente en Gaiman.