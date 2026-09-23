Uber desembaercó en Trelew y el municipio comenzó a secuestrar vehículos



Un operativo de la División de Tránsito de la ciudad de Trelew, permitió el secuestrar de dos vehículos particulares que funcionaban como Uber.

Los operativos se realizaron durante este miércoles por la mañana en distintos puntos de la ciudad y terminaron con el secuestro de un Chevrolet Spin, sobre 9 de Julio y un Fiat Palio en Calle Mitre.

Los dos vehículos fueron detectados mientras realizaban servicios de transporte de pasajeros mediante la aplicación Uber, actividad que no se encuentra habilitada bajo esa modalidad en la ciudad pero que desde este miércoles comenzó a funcionar la aplicación en Trelew.