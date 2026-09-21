Trump anuncia un acuerdo de seguridad con Groenlandia

El presidente Trump afirmó el viernes último que su gobierno había alcanzado un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia para ampliar la presencia de seguridad estadounidense en Groenlandia, lo que aumenta la posibilidad de una solución diplomática a una amenaza creada por EE. UU. que casi trastocó la alianza occidental.

A través de un mensaje publicado en la red Truth Social, el mandatario señaló que el entendimiento permitirá a Estados Unidos tener “para siempre” la responsabilidad de garantizar la seguridad de su país y de Groenlandia.

“Me complace anunciar que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia”, escribió Trump.

El mandatario republicano aseguró que el acuerdo no tendrá costos para Estados Unidos y sostuvo que su país tendrá de manera permanente la capacidad de adoptar las medidas que considere necesarias para defender a Groenlandia como a su propio territorio.

“Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin”, destacó Trump, quien agregó que Estados Unidos comenzará “inmediatamente” el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia y que trabajará con los habitantes de la isla en la construcción de esas instalaciones.

Por su parte, el gobierno danés confirmó que existe un entendimiento, aunque aclaró que será firmado la próxima semana, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y deberá superar los procedimientos parlamentarios necesarios antes de entrar en vigor.

Además, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, utilizó términos diferentes a los de Trump y enfatizó que el acuerdo reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación.

Ese punto resulta clave después de meses de tensión diplomática provocada por las reiteradas declaraciones de Trump sobre la necesidad de que Estados Unidos controle Groenlandia por razones de seguridad nacional.