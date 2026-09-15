Torres anunció nuevas viviendas en el aniversario de Rawson

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este martes junto al intendente de Rawson, Damián Biss, el acto central por el 161° aniversario de la capital provincial. Durante la ceremonia, realizada en la histórica Capilla Berwyn, el Gobierno Provincial y el Municipio firmaron convenios para construir nuevas viviendas, fortalecer infraestructura social y potenciar el desarrollo turístico de la localidad.

Torres destacó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para llevar soluciones y obras que impacten directamente en la calidad de vida de los vecinos de la capital. “En estos momentos difíciles, los chubutenses necesitan que estemos juntos, espalda con espalda. Tenemos la responsabilidad de juntarnos, ponernos de acuerdo y brindar soluciones”, expresó el mandatario.

Asimismo, puso en valor distintas obras que generan un beneficio directo para la capital provincial, entre ellas el dragado del Puerto Rawson, la defensa costera de Playa Unión, la nueva planta potabilizadora, la Subestación Eléctrica del Hospital Santa Teresita y el nuevo gimnasio municipal.

Por su parte, Biss señaló: “Rawson no es solamente el lugar donde vivimos: es nuestra casa, es nuestra historia, es nuestra identidad; es el lugar que eligieron nuestros padres, donde viven nuestros hijos y donde queremos construir nuestro futuro. Hoy, 161 años después, nuestra responsabilidad es estar a la altura de quienes hicieron esta ciudad grande: una ciudad orgullosa de su historia, de su gente y de ser la capital de Chubut”.

Nuevas viviendas, obras y desarrollo turístico

Uno de los principales anuncios de la jornada fue la firma del Convenio Marco de Cooperación para la Construcción de Viviendas, mediante el cual el Gobierno del Chubut y la Municipalidad de Rawson avanzarán conjuntamente con la ejecución de 20 nuevas unidades habitacionales destinadas a familias de la ciudad.

El acuerdo fue suscripto por Torres, Biss y Tórtola, y se enmarca en el Plan Galina, que contempla más de 200 obras de infraestructura en todo el territorio provincial.

También se firmó un convenio por el cual el Gobierno del Chubut aportará los fondos para ejecutar la refacción y ampliación del Centro de Acción Familiar Ruca Cumelén, un espacio que desde hace décadas acompaña y contiene a niños y niñas de Rawson.

Asimismo, Provincia y Municipio suscribieron el Convenio Marco de Colaboración Institucional para implementar en la ciudad el programa provincial Chubut Innova Turismo, orientado a fortalecer la gestión turística local mediante capacitaciones, herramientas de transformación digital, innovación y acciones de promoción del destino.