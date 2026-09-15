Milei lejos del podio entre presidentes

El presidente Javier Milei quedó en septiembre en el puesto 14 entre 18 mandatarios latinoamericanos, con un 35,5% de imagen positiva y un 60,6% de negativa, según el ranking mensual que elabora a nivel regional la consultora argentina CB Global Data.

El mandatario argentino registró una leve mejora respecto de agosto, cuando su valoración positiva había sido del 35,1%, lo que representa un incremento de apenas 0,4 puntos porcentuales. Pese a esa suba, permaneció en la parte baja de la tabla regional.

El relevamiento realizado en la Argentina entre el 7 y el 11 de septiembre abarcó 4.060 casos y tuvo un margen de error de +/-1,5%. Un 3,9% de los consultados no respondió o dijo no tener una opinión sobre el Presidente.

El ranking regional de septiembre quedó encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con un 69% de imagen positiva, seguida por el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, con 66,2%.

Sheinbaum logró así desplazar a Bukele del primer lugar: la mexicana había registrado un 66,5% de valoración positiva en agosto, mientras que el salvadoreño alcanzaba entonces el 68,7%.

El tercer puesto correspondió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con 53,6%; el cuarto a la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, con 52,4%; y el quinto al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con 50,8%.