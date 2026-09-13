Libertarios rechazan a Lattanzio



El Partido Libertario del Chubut difundió un comunicado para responder a versiones periodísticas que vinculaban a la fuerza con una eventual alianza electoral, una posible candidatura de Omar Lattanzio a la Intendencia y una supuesta conversación con el gobernador Ignacio Torres de cara a 2027.

Desde el espacio aclararon que actualmente el foco está puesto en la renovación de autoridades y remarcaron que tanto las candidaturas como cualquier eventual alianza deberán ser definidas por sus afiliados y simpatizantes.

Además, fueron categóricos sobre Lattanzio: señalaron que “no es afiliado” al Partido Libertario. También indicaron que Mellao “no tiene representación” para avanzar en acuerdos proselitistas en nombre de la fuerza.