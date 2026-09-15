Condenan al camionero que grafiteó las rocas del Parque Nacional Nahuel Huapi

El 26 de diciembre pasado, un camionero fue filmado mientras realizaba una pintada en una roca milenaria del Valle Encantado, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, a la vera de la Ruta Nacional 40. La inscripción, en color rojo, decía “Ana y Gustavo”. Pese a la advertencia de un transeúnte, el hombre continuó con el graffiti e incluso lo amenazó con arrojarle una piedra.

El episodio fue denunciado en redes sociales y permitió identificar al responsable y el sitio exacto del daño.

La resolución judicial

El fallo, conocido esta semana, establece que el imputado deberá restaurar la roca vandalizada; realizar tareas de limpieza en otras 11 intervenciones antrópicas relevadas a lo largo de la Ruta 237 y cumplir con la restauración en un plazo de 90 días.

El acuerdo de reparación integral fue impulsado por el fiscal federal Juan Manuel García Barrese, de la Sede Fiscal Descentralizada Zapala, y homologado por el juez federal de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani.

Control y seguimiento

La Administración de Parques Nacionales (APN) deberá remitir a la fiscalía un informe con constancia de las labores de limpieza y restauración, acompañado de un registro fotográfico.

La investigación se inició a partir de la denuncia de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la APN, que subrayó la importancia de la colaboración ciudadana en la detección temprana de conductas que ponen en riesgo el medioambiente.

En paralelo, la Intendencia del parque se contactó con la empresa de transporte propietaria del camión. Voceros de la firma expresaron disposición para colaborar y se comprometieron a realizar tareas de remediación ambiental en el sector afectado.

Desde la administración del área protegida se valoró la actitud de la compañía y se destacó el rol del vecino que registró el hecho: sin ese video, la denuncia no habría tenido la precisión necesaria para identificar al responsable.

Importancia de la restauración

El caso pone en evidencia la fragilidad de los ecosistemas protegidos y la necesidad de reforzar la conciencia ciudadana sobre el respeto al patrimonio natural. Las rocas del Valle Encantado forman parte de un paisaje emblemático de la Patagonia, y su vandalización no solo afecta la estética del lugar, sino también el valor cultural y ambiental de un área que recibe miles de visitantes cada año.

La restauración de las rocas vandalizadas busca reparar el daño, pero también funciona como medida ejemplificadora: demuestra que los actos de deterioro ambiental tienen consecuencias legales y sociales.

El fallo contra el camionero marca un precedente en la aplicación de medidas restaurativas frente a actos de vandalismo en áreas protegidas. Más allá de la sanción judicial, la resolución busca reparar el daño ambiental y reforzar la conciencia ciudadana sobre la importancia de preservar el patrimonio natural.