Zona Fría sale del freezer



El oficialismo en el Senado comenzará a mover una de las iniciativas energéticas más relevantes impulsadas por el Gobierno. Este miércoles, desde las 16, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda se reunirán en plenario para analizar el proyecto de reforma del régimen de Zona Fría, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado mes de mayo.

Para exponer ante los legisladores fueron convocados el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González Casartelli; la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti; y el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo.

Será el primer tratamiento formal de la iniciativa en la Cámara alta. Tras su aprobación en Diputados hace casi un mes, el proyecto permaneció sin avances debido a que La Libertad Avanza no contaba con los apoyos necesarios para garantizar su sanción definitiva.