Todo listo para el Encuentro Provincial de Productores Vitivinícolas de Chubut



Del 17 al 19 de septiembre se realizará en Puerto Madryn el 2º Encuentro Provincial de Productores Vitivinícolas de Chubut. Durante tres jornadas, se reunirán productores, bodegas y referentes de la actividad en un espacio pensado para impulsar el crecimiento de una de las economías regionales con mayor proyección en la zona.

Cronograma de actividades

El cronograma de actividades comienza el jueves 17 de septiembre en la CAMAD (Gobernador Galina y Paulina Escardó) a las 15 horas con una charla sobre herramientas de financiamiento y sustentabilidad a cargo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Entidades bancarias ofrecerán líneas de financiamiento y créditos destinados a promover emprendimientos vitivinícolas. Estarán presentes los stands de los bancos del Chubut, Nación, Santander, Patagonia, Credicoop y Macro.

A las 18 horas, en el mismo lugar, Luis Miguel Morales Urrea y Alejandro Lavaque presentarán la charla motivacional “Liderando equipos en contextos de incertidumbre”.

El viernes a las 11 horas, la actividad continúa en la Finca Caballo Blanco donde se realizará la apertura del evento. Habrá degustación de vinos de toda la provincia, presencia de invitados especiales, empresarios, autoridades municipales y provinciales. Además, el ballet El Fortín presentará un espectáculo folclórico.

Por la tarde, a las 17 horas, será el momento de la ronda de negocios con productores vitivinícolas chubutenses y sus clientes potenciales, como vinotecas, restaurantes, tiendas regionales, hoteles, agencias de viajes, alojamientos, entre otros, en la Usina productiva de la CAMAD.

El último día de actividades será el sábado 19. La jornada comenzará a las 10 horas en la CAMAD con la charla “Soluciones logísticas para productores y bodegas” a cargo de Grupo Andreani. A continuación, el estudio Coll Areco realizará una presentación sobre registro de marcas y patentes, beneficios y recomendaciones.

La agenda finaliza en el Portal de Madryn a las 18 horas con una charla abierta para toda la comunidad. Belén Pugh hablará sobre “Formar personas es invertir en competitividad. Enología y relevancia de la formación técnica para el desarrollo de la vitivinicultura en Patagonia”.

Además, se desarrollará un evento privado, llamado “Patagonia en copa”, a las 20 horas en el salón Mimosa del hotel Rayentray. Quienes asistan podrá disfrutar de una degustación con música. Para realizar consultas o reservar tarjeta de ingreso, las personas interesadas pueden contactarse al número 2804 871683 (Sabrina).

Participantes

El encuentro es organizado por la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo; junto al Ministerio de Producción del Gobierno del Chubut; Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo (CAMAD); Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT); Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Península Valdés (AAVyT); Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines de Puerto Madryn (AHRCOBA) y Finca Caballo Blanco.