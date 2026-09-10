GAIMAN - INTENDENCIA - RAÚL FERRERO

Ferrero confirmó que irá por la intendencia de Gaiman

El intendente interino de Gaiman, Raúl Ferrero confirmó este jueves que recibió el respaldo del PRO, la UCR y concejales oficialistas para ser candidato para las elecciones municipales del próximo 13 de diciembre.
Ferrero aseguró en diálogo con el periodista Rodrigo Masilla, que la elección tendrá costo prácticamente cero para el municipio.
Habló de viviendas, pavimento, cloalcas y avanzar con el proyecto ejecutivo del segundo puente de Gaiman.

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